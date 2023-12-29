Москва, 29 декабря, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Следователи завели уголовное дело по факту обнаружения в подмосковном Видном тела отца журналиста Владимира Легойды. Об этом стало известно вечером 29 декабря.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Как сообщил источник «РИА Новости», на теле Романа Легойды имеются колото-резаные раны.

Как сообщало ИА Регнум, труп мужчины нашли вечером того же дня. По версии следствия, его убили при разбойном нападении. Тело мужчины нашли в овраге. Как сообщил Telegram-канал «112», трагический инцидент мог произойти днём, когда мужчина прогуливался с внуком. На месте работают следователи.

Владимир Легойда — глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, временно исполняющий обязанности главы пресс-службы патриарха. Культуролог, политолог и религиовед, профессор, главный редактор религиозного журнала «Фома». С января 2023 года внесён в санкционный список Украины из-за поддержки российской специальной военной операции.