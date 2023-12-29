Ростов-на-Дону, 29 декабря, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Бывший нападающий сборной Бразилии по футболу, полузащитник болгарского футбольного клуба «Левски» Роналдо подпишет контракт с ФК «Ростов» на 4,5 года, сообщило 29 декабря сетевое издание «РБ Спорт», ссылаясь на информацию от агента футболиста Хулио Сезара Гранха.

Arne Dedert/dpa/Global Look Press Полузащитник болгарского футбольного клуба «Левски» Роналдо (в жёлтой форме)

«Мы обговорили поездку в Ростов, чтобы увидеть всё своими глазами, а затем подписать контракт. Но мы целый месяц вели переговоры и пришли к соглашению», — сказал он.

Гранха сообщил, что футболист доволен интересом к нему. По информации издания, ростовский клуб заплатит за трансфер €2 млн.

Роналдо в этом сезоне сыграл в 25 матчах, забив семь мячей и сделав результативную передачу. Контракт на его сотрудничество с «Левски» действует до лета 2025 года.

Как 21 декабря сообщало ИА Регнум, Футбольный клуб «Краснодар» согласовал трансфер 23-летнего колумбийского полузащитника Кевина Кастаньо.

В нынешнем сезоне футболист сыграл в 13 матчах, в которых отметился результативной передачей. В составе сборной Колумбии он дебютировал в январе 2023 года и с тех пор провёл семь матчей.