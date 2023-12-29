Брянск, 29 декабря, 2023, 20:59 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны перехватили беспилотник ВСУ над Брянской областью. О случившемся в 18:00 мск инциденте заявили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа. Дежурными средствами ПВО украинский летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в тот же день стало известно об уничтожении дрона ВСУ на подлёте к Белгороду. Перед этим сообщалось об обстреле со стороны ВСУ села Вязовое в Краснояружском районе, в результате которого осколки снаряда посекли забор частного дома и хозяйственную постройку. Пострадавших нет.

Днём ранее обломки взорвавшегося украинского беспилотника обнаружил возле ЛЭП житель деревни Кунач в Орловской области. По данным источника ИА Регнум, мужчина 25 декабря отправился на охоту, но нашёл не дичь, а обломки. Дрон упал в поле вблизи линии электропередачи и взорвался. Обломки БПЛА разбросало на площади 100×100 метров.