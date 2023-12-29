Белгород, 29 декабря, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины 29 декабря обстреляли Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждения различной степени выявлены в четырёх частных жилых домовладениях», — написал он.

Гладков добавил, что на местах начали работать сотрудники оперативных служб, они проводят подомовой обход территории.

Ранее Гладков сообщил, что в течение 28 декабря ВСУ пять раз наносили удары по территории Белгородской области. В том числе они применили дрон-камикадзе в селе Мокрая Орловка, от чего пострадал мирный житель. Мужчина получил ранения головы, живота и ног, его госпитализировали. Перед этим, 23 декабря, в ходе удара украинской армии дроном-камикадзе по Грайворонскому округу области пострадали пять человек Всех пострадавших отправили в больницу.