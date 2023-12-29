Прага, 29 декабря, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Поставки американских истребителей F-16 не обеспечат Украину преимуществом в конфликте с Россией, заявил 29 декабря чешский полковник Зденек Петраш. Он отметил, что Киев, как минимум, не получит того количества самолётов, которое запрашивает.

IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

«Эти самолёты не способны обеспечить принципиальный перелом в этом конфликте», — процитировало Петраша издание iROZHLAS.

Как сообщало ИА Регнум, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил 18 декабря, что F-16 вряд ли помогут Киеву в борьбе с российскими баллистическими ракетами. Перед этим он заявлял, что устаревшие модификации американских истребителей F-16 не смогут эффективно противостоять российским Су-35, а потому Киев хотел бы получить более современные версии этих боевых самолётов.

Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что силы противовоздушной обороны России способны в течение примерно 20 дней сбить все F-16, которые Запад пообещал поставить Киеву. Глава Минобороны напомнил, что только за октябрь силы ПВО сбили 37 украинских боевых самолётов.