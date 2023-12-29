Буэнос-Айрес, 29 декабря, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Президент Аргентины Хавьер Милей в письмах лидерам стран БРИКС, в которых заявил об отказе вступать в БРИКС, в том числе попросил о встрече с ними для обсуждения развития отношений между странами, сообщила 29 декабря аргентинская газета La Nacion.

Juan Ignacio Roncoroni/EPA/ТАСС Президент Аргентины Хавьер Милей

По информации журналистов, его послания отправили российскому лидеру Владимиру Путину, председателю Китая Си Цзиньпину, президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и президенту Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилу Рамафосе. Во всех письмах Милей заявил, что хочет укрепить отношения с этими странами.

«Я хочу отметить приверженность моего правительства усилению двусторонних связей с вашей страной, особенно в том, что касается увеличения торгового оборота и инвестиций. В ожидании встречи с вами пользуюсь случаем выразить вам свое уважение», — процитировали в издании обращение аргентинского лидера.

Милей в письмах также заявил, что при нём внешняя политика Аргентины сильно изменится, ряд решений прежних властей отменят, республика не будет вступать в БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, лидеры входящих в БРИКС государств в августе 2022 года по итогам саммита в Йоханнесбурге одобрили заявки на вступление в блок от Аргентины, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Ирана. Полноценное принятие этих стран объявили на 1 июня 2024 года.

Милей в ходе предвыборной президентской кампании не раз заявлял, что не считает нужным развивать отношения с Россией, Китаем и Бразилией. В ноябре 2024 года он победил на выборах президента, после чего Диана Мондино, назначенная им на пост главы МИД, заявила, что Аргентина не вступит в БРИКС.