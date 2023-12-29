Президент Аргентины Милей попросил лидеров БРИКС о встрече
Милей сообщил Путину и Си об отказе от вступления в БРИКС и предложил встречу
Буэнос-Айрес, 29 декабря, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Президент Аргентины Хавьер Милей в письмах лидерам стран БРИКС, в которых заявил об отказе вступать в БРИКС, в том числе попросил о встрече с ними для обсуждения развития отношений между странами, сообщила 29 декабря аргентинская газета La Nacion.
По информации журналистов, его послания отправили российскому лидеру Владимиру Путину, председателю Китая Си Цзиньпину, президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и президенту Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилу Рамафосе. Во всех письмах Милей заявил, что хочет укрепить отношения с этими странами.
«Я хочу отметить приверженность моего правительства усилению двусторонних связей с вашей страной, особенно в том, что касается увеличения торгового оборота и инвестиций. В ожидании встречи с вами пользуюсь случаем выразить вам свое уважение», — процитировали в издании обращение аргентинского лидера.
Милей в письмах также заявил, что при нём внешняя политика Аргентины сильно изменится, ряд решений прежних властей отменят, республика не будет вступать в БРИКС.
Как сообщало ИА Регнум, лидеры входящих в БРИКС государств в августе 2022 года по итогам саммита в Йоханнесбурге одобрили заявки на вступление в блок от Аргентины, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Ирана. Полноценное принятие этих стран объявили на 1 июня 2024 года.
Милей в ходе предвыборной президентской кампании не раз заявлял, что не считает нужным развивать отношения с Россией, Китаем и Бразилией. В ноябре 2024 года он победил на выборах президента, после чего Диана Мондино, назначенная им на пост главы МИД, заявила, что Аргентина не вступит в БРИКС.