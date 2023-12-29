Варшава, 29 декабря, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Украину ждут большие проблемы из-за начала производства Россией новейших мобильных реактивных систем залпового огня «Возрождение». Их способность одновременно запускать ракеты и ставить минные поля не предвещает украинцам ничего хорошего, написал в статье для издания Interia военный обозреватель Марцин Яблонски.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Скорее всего, «Возрождение» создавалось на основе накопленного боевого опыта. Новое оружие демонстрирует развитие российской системы ракетного минирования «Земледелие». Это одно из новейших вооружений в российском арсенале, которое используется в зоне спецоперации с марта 2022 года», — указал журналист.

Он назвал новейшую реактивную систему бикалиберной машиной, совмещающей в себе наземное минирование и РСЗО.

«Теперь «Возрождение» может выстреливать ракеты, обладающие большой огневой мощью, способной поражать украинцев на дальних позициях, пока те прорываются через минные поля», — подытожил польский военный.

Как сообщало 27 декабря ИА Регнум, генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов анонсировал создание бикалиберной РСЗО «Возрождение».

Он пояснил, что специалисты предложили улучшить потенциал системы дистанционного минирования «Земледелие», дополнив её возможностями РСЗО. По его словам, работа получила говорящее название «Возрождение».