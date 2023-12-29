Москва, 29 декабря, 2023, 19:49 — ИА Регнум. Президента России Владимира Путина поддерживает очень много детей и молодёжи, что свидетельствует о высоком уровне консолидации общества, заявил 29 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«То, что Путина поддерживают совершенно разные возрастные категории, это тоже факт, неоспоримый. Очень много детей и молодёжи поддерживают президента и являются его активными сторонниками. Конечно, это отрадно», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Консолидация

Сам Путин, выступая 17 декабря на съезде партии «Единая Россия», заявил, что масштаб стоящих перед Россией исторических задач требует сплочения усилий всех патриотических сил. Как подчеркнул глава государства, на каждом россиянине лежит колоссальная ответственность. При этом власти, по его словам, предстоит вместе со своим народом отстаивать суверенитет и укреплять страну, работать на консолидацию общества.

Отрада

Песков также заявил, что уровень поддержки Путина действительно высокий. Он упомянул результаты опросов «ФОМнибус» и ВЦИОМ.

«В текущем году уровень поддержки стал максимально высоким за счёт консолидации общества», — заявил Песков.

Это не первый опрос, подтверждающий такой высокий уровень поддержки, добавил он. Пресс-секретарь назвал неоспоримым факт, что главу государства поддерживают разные возрастные категории. По данным соцопроса «ФОМнибус», президенту доверяют 79% граждан. При этом 80% опрошенных ответили, что глава государства хорошо справляется с работой на посту.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента впервые станут многодневными и пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование стартует с 25 февраля и окончится 14 марта. В выборах смогут участвовать жители всех 89 регионов России.

23 декабря во всех регионах страны начался сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатуры Путина на выборах 2024 года. Сбор подписей осуществляются не только в региональных штабах президента, но и в отделениях Народного фронта. 28 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров подписал бюллетень в поддержку выдвижения Путина. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин посетил в Гостином Дворе избирательный штаб главы государства, чтобы поставить подпись в поддержку его кандидатуры на предстоящих выборах.