Москва, 29 декабря, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Сбой в движении поездов произошёл на юге серой ветки московского метро из-за человека на путях. Об этом вечером 29 декабря сообщили в Минтрансе.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от «Южной» до «Серпуховской» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа мужчина погиб, упав на рельсы на серой ветке метро. Из-за трагического инцидента нарушилось движение поездов от «Южной» до «Нагорной». Перед этим стало известно, что мужчина остался жив после падения на рельсы под прибывающий поезд на станции метро «Молодёжная» Арбатско-Покровской линии. Его удалось оперативно достать.