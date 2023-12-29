Москва, 29 декабря, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Российские подразделения, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, получили первые серийные образцы снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) и испытали их в боях, сообщили 29 декабря «Известия».

Григорий Сысоев/РИА Новости

«В винтовке Чукавина используются новые материалы и технологии, она прошла проверку боем и подтвердила свои высокие характеристики. Можно сказать, что она получила надежность, присущую СВД, но в тоже время она более дальнобойная и точная», — рассказал журналистам военный эксперт Василий Дандыкин.

Он подчеркнул, что бойцам ВСУ будет труднее спастись от снайпера с СВЧ. Она также даст преимущество в снайперских поединках. Новой винтовкой будут заменять винтовку Драгунова (СВД), которую используют снайперы с 1960-х годов.

Дандыкин рассказал, что в российскую армию поступает целая линейка новых снайперских винтовок, особенно много крупнокалиберных. Новое оружие усиливает эффективность российских бойцов, находящихся на передовой.

СВЧ разработал концерн «Калашников». Предприятие 29 декабря сообщило, что отгрузило для Минобороны первую партию снайперских винтовок, успешно прошедших приёмку. Сообщается, что у этого оружия улучшенные эргономика и кучность стрельбы, на него можно крепить российские и иностранные прицелы.

Серийный выпуск СВЧ начался в 2023 году. Её масса без магазина — 4,8 кг, длина ствола — 620 мм, длина изделия с разложенным прикладом и пламегасителем — 1170 мм. Винтовка предназначена для патрона калибра 7,62 мм. Президент концерта Алан Лушников заявил, что новая винтовка такая же надёжная, как и СВД, получившая всемирную известность.