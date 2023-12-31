Москва, 31 декабря, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Западный лошадиный энцефалит не представляет особой опасности для человечества, так как не передаётся через заражённых людей. Кроме того, вирус не представляет опасности для жителей России. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Изыеестия/Дмитрий Коротаев

Ранее ВОЗ стало известно, что в Аргентине впервые за 27 лет зафиксировали случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE). Также уже известно о выявлении 1182 случаев инфицирования лошадей.

Учёный и вирусолог Альтштейн поспешил успокоить всех жителей России, что заболевание вряд ли выйдет за пределы американских континентов, в особенности Южной Америки.

«Это вирусное заболевание, которое передаётся в основном через комаров. Человек не может заразить другого, он не является переносчиком. Особой опасности для человечества заболевание не представляет, не может вызвать пандемию. Распространение вируса всегда очень ограничено. Россиянам точно не стоит опасаться», — заверил Альтштейн.

При этом учёный обратил внимание, что само по себе заболевание имеет крайне негативные последствия для заражённого человека. Как он объяснил, лошадиный энцефалит относится к довольно патогенным тогавирусам. От заболевания страдают животные, преимущественно лошади. Комары после укуса заражённого животного могут передать вирус человеку. К симптомам проявления заболевания относится сильная головная боль, дезориентация и даже лихорадка.

«Вирус поражает мозг, мягкие ткани. Возможен и паралич. Поэтому у него очень высокая летальность», — предупредил специалист.

Заболевание не считается привычным и распространённым среди людей, но вакцина от него существует в двух видах. Одну из них применяют для самих животных, а другую — для людей, работающих с парнокопытными или в лабораториях, в непосредственной близости с вирусами. По словам эксперта, угроза заражения сохраняется только для тех, кто контактирует с заражёнными животными в местах, где наблюдалось заболевание. Также вирусолог уточнил, что не для всех людей заражение вирусом — приговор. Люди с крепким иммунитетом могут перенести заболевание даже бессимптомно.

Как сообщало 7 декабря ИА Регнум, Роспотребнадзор предупредил, что риски биобезопасности сохраняются и постепенно эволюционируют на фоне смещения границ природных очагов инфекционных заболеваний.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что специалисты фиксируют смещение границ природных очагов инфекций и расширение ареала переносчиков опасных заболеваний, пояснив, что, помимо прочего, это связано с изменением климата.

В октябре 2019 года в США объявили о смерти не менее 11 человек, которым поставили диагноз именно восточный лошадиный энцефалит (ВЛЭ). Такие случаи наблюдались в штатах Мичиган, Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд. ВЛЭ распространен в Северной и Южной Америке.