Москва, 29 декабря, 2023, 19:30 — ИА Регнум. В предстоящем году перед Службой внешней разведки России (СВР) стоит задача не допустить вмешательства в выборы президента. С таким заявлением в новогоднем видеообращении выступил директор ведомства Сергей Нарышкин.

Михаил Почуев/ТАСС

«В новом году состоится важное политическое событие — выборы президента Российской Федерации. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы на дальних подступах предотвратить возможные попытки внешнего вмешательства», — призвал он.

Нарышкин добавил, что волеизъявлению россиян ничто не должно помешать. Он назвал непростым 2023 год, который помог каждому сотруднику СВР стать опытнее, сильнее и увереннее.

«Сотрудники Службы внешней разведки в очередной раз продемонстрировали умение держать удар, стойко преодолевать трудности и преграды. Впереди ещё много работы», — предупредил директор разведывательного ведомства.

Как сообщало 15 декабря ИА Регнум, президент Владимир Путин обратил внимание на недопустимость вмешательства в предстоящие в 2024 году выборы главы государства. Такие попытки будут жёстко пресекаться, предупредил Путин.

13 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров обратился к США, отметив, что Вашингтону не нужны специальные дипломатические демарши относительно выборов российского президента. Тогда он сообщил, что спецслужбы внимательно отслеживают попытки незаконного вовлечения Соединённых Штатов во внутренние процессы в России, в том числе и в выборы.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 15–17 марта. Голосование продлится три дня, его проведут и на территории новых регионов.