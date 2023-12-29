Москва, 29 декабря, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Официальный сайт кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина подвергся DDoS-атакам из-за рубежа. Об этом 29 декабря заявили в предвыборном штабе.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

«Сегодня днём был запущен сайт кандидата в президенты Владимира Путина: putin2024.ru. С момента начала работы ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа. Для защиты сайта предприняты все необходимые меры», — заявила пресс-секретарь штаба Александра Суворова.

По её словам, сейчас сайт уже работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, достойно проведённые выборы президента во многом станут гарантом укрепления России, заявила 7 декабря глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она поблагодарила Совет Федерации за принятие постановления о назначении выборов и за обеспечение законодательной базы. Как отметила глава ЦИК, российская избирательная система обладает мощным запасом прочности для организации и проведения выборов в соответствии с требованиями и ожиданиями народа.

Впоследствии она указала, что в связи с этим дискредитация выборов будет беспрецедентной. Как заявила Памфилова, роль в этом сыграет и внешнее вмешательство, и «внутренний дурак», поэтому необходимо защитить избирательную систему и непосредственно процедуру.

26 декабря она также отметила, что выборы президента необходимо провести также и потому, что внешняя агрессия на Россию должна получить «электоральный отпор». Памфилова пояснила, что у россиян есть потребность показать силу, зрелось и единство в то время как другие страны пользуются случаем отменить выборы, когда они им невыгодны и неугодны.

Ранее Центризбирком принял у Путина документы для выдвижения на выборах президента. По завершении процедуры стороны подписали протокол о приёме документов. О намерении баллотироваться действующий российский лидер сообщил в ответ на просьбу отца погибшего в ДНР Владимира Жоги Артёма. 16 декабря была официально создана группа избирателей в поддержку самовыдвижения. В список «Команды Путина», созданной для участия в предстоящих в марте 2024 года президентских выборах, вошли врачи, военные, артисты, спортсмены и представители других областей.