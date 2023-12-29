Киев, 29 декабря, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Инцидент с неопознанным объектом в воздушном пространстве Польши является сигналом Западу о необходимости усиления украинской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 29 декабря в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Это ещё один сигнал нашим партнёрам, чтобы Украину усилить необходимым количеством средств ПВО», — заявил он.

Ранее, 29 декабря, польские военные сообщили, что неопознанный объект вошёл в воздушное пространство страны. В оборонном ведомстве добавили, что объект пересёк границу со стороны Украины, а затем исчез с радаров. Очевидцы рассказали, что видели объект, летевший с огромной скоростью на запад.

Позднее в тот же день польский Генеральный штаб, не предоставив никаких доказательств, заявил, что объектом, нарушившим воздушное пространство страны, была российская ракета. При этом отмечалось, что объект покинул воздушное пространство Польши. Его отследили военные с помощью радаров.