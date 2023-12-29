Москва, 29 декабря, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Шоу «Модный приговор» вернут в эфир «Первого канала». Теперь оно будет проходить в формате телевизионного кастинга. Об этом сообщили ТАСС пресс-службе телеканала.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Телеведущая и журналистка Эвелина Хромченко

В обновлённой программе «обвинителем» будет телеведущая и журналистка Эвелина Хромченко. Ведущих на роль «защитника» и «судьи» определят зрители путём голосования.

«Непростой выбор авторы передачи предлагают доверить зрителям. Онлайн-голосование за новых ведущих будет объявлено после того, как все претенденты побывают в эфире», — уточнили в пресс-службе «Первого».

Претендентами на роль «судьи» стали актёр Игорь Верник, теле — и радиоведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов, стилисты Александр Рогов и Даниил Грачёв.

«Защитником» могут стать кто-то среди телеведущая Татьяна Геворкян, писательница и блогер Арина Холина, шоумен Антон Лаврентьев и певица Мия Бойка. В скором времени они появятся в телестудии.

С марта 2022 года «Модный приговор» перестал выходить в эфир. Телеканал заявлял о намерении уделять больше внимания программам, имеющим общественно-политическую направленность.

Как сообщало 7 марта ИА Регнум, зрителей возмутила новость о возвращении «Модного приговора» с Александром Васильевым.

Когда программу закрыли, Васильев выразил мнение, что теперь зритель хочет смотреть новости. Сам он много лет живёт во Франции, а в России работает.