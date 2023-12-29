Певица Евгеника обвинила ветеринаров в неправильном лечении своих котят
Певица и блогер Евгеника написала заявление на ветеринаров за неправильное лечение котят
Москва, 29 декабря, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Российская певица жанра этно-поп и фолк, а также блогер Евгеника (Евгеника Костенникова) обратилась в полицию после гибели двух котят. Как рассказал источник ИА Регнум, женщина считает, что причиной смерти животных стало неправильно лечение, назначенное ветеринарами.
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Евгеника
Собеседник агентства рассказал, что 28 декабря Евгеника написала заявление в полицию в Химках.
Она сообщила, что неделю назад пришла в ветклинику с двумя котятами. Им, как считает артистка, прописали неверное лечение в следствие чего котята умерли.
Правоохранители начали проверку.
В сентябре ИА Регнум сообщило, что в Москве в отношении 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Его подозревают в жестоком обращении с котом.