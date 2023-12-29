Москва, 29 декабря, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Российская певица жанра этно-поп и фолк, а также блогер Евгеника (Евгеника Костенникова) обратилась в полицию после гибели двух котят. Как рассказал источник ИА Регнум, женщина считает, что причиной смерти животных стало неправильно лечение, назначенное ветеринарами.

Telegram-канал Евгеники Евгеника

Собеседник агентства рассказал, что 28 декабря Евгеника написала заявление в полицию в Химках.

Она сообщила, что неделю назад пришла в ветклинику с двумя котятами. Им, как считает артистка, прописали неверное лечение в следствие чего котята умерли.

Правоохранители начали проверку.

В сентябре ИА Регнум сообщило, что в Москве в отношении 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Его подозревают в жестоком обращении с котом.