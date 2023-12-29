Москва, 29 декабря, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева во время гастролей в Сочи столкнулась с нетрадиционным лечением, в результате которого ей во время приёма в больнице потушили сигарету о спину. Об этом она рассказала на YouTube-канале «Фигурка».

Известия/Дмитрий Коротаев Евгения Медведева

У фигуристки сильно заболела спина, и ей порекомендовали врача. В больнице её решила лечить иглоукалыванием пожилая женщина-врач. Вставив несколько игл, она попросила потерпеть восемь секунд.

После этого Медведева почувствовала сильное жжение, начало пахнуть палёным. Фигуристка поняла, что её спину тушат сигарету, и прекратила процедуру. Со спортсменки запросили 10 тыс. рублей, но, по её словам, она отдала 15 тыс. и попросила медиков больше никого «не лечить». Когда фигуристка вышла из больницы, то поняла, что спина прошла.

«Включаю камеру, фоткаю сзади спину, а у меня там огромная чёрная дырка. Сейчас у меня шрам, который не проходит», — рассказала она.

Как сообщало ИА Регнум, Медведева в мае 2018 года решила переехать в Канаду, но не стала менять спортивное гражданство. Она ушла от тренера Этери Тутберидзе и стала заниматься с Брайаном Орсером. В декабре 2023 года она рассказала, что переезд дался ей тяжело. Спортсменка сравнила его с шагом в бездну.