Таллин, 29 декабря, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон 29 декабря раскритиковал реакцию украинского посольства в Таллине на его предложение о том, как Киеву набрать «свежую кровь» для боевых действий.

Известия/Тарас Петренко

«По состоянию на 14 ноября в Эстонии находятся 35 796 украинских беженцев, находящихся под международной защитой, и, по оценкам, около семи тысяч из них не должны были покидать свою родную страну», — говорится в его статье для издания ERR.

Это знание, по признанию Мадисона, побудило его написать украинскому послу в Эстонии письмо с предложением обсудить сложившуюся ситуацию и перспективы помощи. Одним из его предложений стал официальный запрос Киева к Эстонии для содействия возвращению годных к военной службе украинцев. Мадисон заявил, что неделю прождал ответа, после чего написал ещё одно письмо.

«Это было 11 декабря. Но и оно было встречено смущённым молчанием. Занят ли посол другой деятельностью, из-за которой помощь Украине различными способами не является приоритетом? К сожалению, ответов на эти вопросы нет», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум 28 декабря, министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что у страны нет намерения гнать беженцев из Украины на фронт. Он назвал вопрос об их возвращении сложным, поскольку у Таллина и Киева нет официального соглашения по этому вопросу. Вместе с тем Эстония будет вынуждена поделиться их данными по требованию Киева, так как они по-прежнему являются гражданами Украины. Как подчеркнул Ляэнеметс, Таллину будет сложно отказать Киеву в помощи с мобилизацией живущих в балтийской республике украинцев, так как это будет «поворотом спиной» по отношению к партнёрам. Однако министр отметил, что по международному праву у Эстонии сегодня нет возможности для выдачи мужчин мобилизационного возраста Украине.