Москва, 29 декабря, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Бизнесмен Роман Троценко продал свой контрольный пакет акций (69%) холдинговой группы «Инфраструктурная корпорация Аеон». Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС Бизнесмен Роман Троценко

Гендиректор ИК Дмитрий Мироненко приобрёл 36%, руководитель угольного подразделения группы Александр Орехов стал обладателем 33% долей. Он же займет пост председателя совета директоров АЕОН. при этом после сделок доля Троценко в группе сократилась до 31%. Как пояснили в компании, предприниматель уменьшил свою долю в корпорации в связи с желанием сконцентрироваться на благотворительности в сфере развития городской среды и образования.

Уточняется, что в долю Троценко, по которой прошла сделка, входили все активы группы в сфере угледобычи («Северная звезда», «Воркута-уголь», «Восток-уголь») и недвижимости, сообщил РБК. При этом химические активы и холдинг «Новапорт» в сделку не вошли. Сделку оценили в 20 млрд рублей, выплату будут проводить в рассрочку.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября источник сообщил о том, что основатель, генеральный директор и мажоритарий логистического оператора СДЭК Леонид Гольдортхочет продать свою долю в бизнесе. Такое решение он принял в связи с эмиграцией в Израиль.

По данным на апрель 2023 года, Гольдорту принадлежало 55,44% в основном юридическом лице группы ООО «СДЭК-Глобал». При этом остальные совладельцы ― Вячеслав Пиксаев, Инна Яковлева и Евгений Цацура ― свои доли продавать не собираются.

19 декабря завод временный совет директоров южнокорейской компании Hyundai принял решение продать завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге российской фирме «Арт-Финанс».