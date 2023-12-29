Сумы, Украина, 29 декабря, 2023, 17:28 — ИА Регнум. На Украине 29 декабря прогремели взрывы в городе Смела в Черкасской области и в Сумах, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Издание сообщило о взрывах в этих городах, ссылаясь на местные паблики.

Информация о взрывах в Черкасской и Сумской областях появилась на фоне воздушной тревоги, объявленной вечером 29 декабря в центре и на востоке Украины.

Минобороны России не сообщало о нанесении каких-либо ударов по объектам в этих регионах.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ 29 декабря опубликовали информацию о взрывах. Поступили также сообщения о пожарах, в том числе в районе военного завода «Артём», в Подольском районе Киева и во Львове.

Часть информации подтвердили официальные источники, в частности мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Также поступила информация о взрывах в Одессе, Днепропетровске, Харькове и Хмельницкой области.

Заявили о взрывах также назначенный киевскими властями глава администрации подконтрольного Киеву города Херсона Роман Мрочко и глава подчинённой Киеву военной администрации Запорожской области Юрий Малашко.