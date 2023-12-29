Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах и под Черкассами
Сумы, Украина, 29 декабря, 2023, 17:28 — ИА Регнум. На Украине 29 декабря прогремели взрывы в городе Смела в Черкасской области и в Сумах, сообщило украинское издание «Страна. ua».
Издание сообщило о взрывах в этих городах, ссылаясь на местные паблики.
Информация о взрывах в Черкасской и Сумской областях появилась на фоне воздушной тревоги, объявленной вечером 29 декабря в центре и на востоке Украины.
Минобороны России не сообщало о нанесении каких-либо ударов по объектам в этих регионах.
Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ 29 декабря опубликовали информацию о взрывах. Поступили также сообщения о пожарах, в том числе в районе военного завода «Артём», в Подольском районе Киева и во Львове.
Часть информации подтвердили официальные источники, в частности мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Также поступила информация о взрывах в Одессе, Днепропетровске, Харькове и Хмельницкой области.
Заявили о взрывах также назначенный киевскими властями глава администрации подконтрольного Киеву города Херсона Роман Мрочко и глава подчинённой Киеву военной администрации Запорожской области Юрий Малашко.