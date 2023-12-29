Брюссель, 29 декабря, 2023, 17:07 — ИА Регнум. В текущем году активность авиации НАТО для перехвата российских военных самолётов снизилась почти в два раза. Страны Североатлантического альянса для этой цели поднимали истребители свыше 300 раз. При этом в 2022 году эта цифра составила 570 вылетов. Об этом 29 декабря сообщили в пресс-службе военного блока.

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«В 2023 году ВВС в странах Европы поднимали свои самолёты в воздух более 300 раз для перехвата российских военных самолётов, приближающихся к воздушному пространству альянса», ― говорится в заявлении штаб-квартиры НАТО.

Наибольшее число перехватов произошло над Балтийским морем.

В альянсе также заявили, что российские самолёты не включают транспондеры при полетах в нейтральном пространстве близ границ стран блока. Вместе с тем такой же тактики придерживаются военные самолёты государств НАТО при полётах близ границ России.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны неоднократно указывали на то, что российские лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей, а также Баренцева моря. При этом полёты проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Так, 10 августа ведомство сообщило о патрулировании двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-160 над Баренцевым морем и Северным Ледовитым океаном. Полёты продлились около восьми часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35С ВКС России.

26 октября российский истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолёт «Посейдон» Военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем и не допустили нарушения государственной границы России. При приближении МиГ-31 норвежский самолёт развернулся от российских рубежей.