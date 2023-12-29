Москва, 29 декабря, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал «поветрием» «болезненный зуд» европейских военачальников. Так 29 декабря он отреагировал на заявление главнокомандующего вооружённых сил Нидерландов Мартина Вийнена о войне с Россией, в котором он сказал, что необходимо к ней готовиться, и что королевству ежегодно необходимо несколько тысяч добровольцев для службы в армии.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков

«Главком Нидерландов туда же — призывает свою не слишком большую страну срочно готовиться к войне с Россией. Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием», — написал сенатор в Telegram-канале.

По словам Пушкова, складывается ощущение, что, чем меньше страна, чем меньше от неё зависит, тем активнее она «рвётся в бой». Сенатор заявил, что это происходит из-за понимания ими факта, что не им решать, вступать в войну или нет, и что Россия им не угрожает.

Как сообщало ИА Регнум, глава евродипломатии Жозеп Боррель 24 декабря констатировал, что при отсутствии максимальной мобилизации ресурсов со стороны Евросоюза Россия победит на Украине. По его мнению, стоит готовиться к продолжительному и интенсивному конфликту.

Комментируя его заявление о якобы «огромной опасности России для ЕС», президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни Москва, ни Минск не стремятся к войне с Североатлантическим альянсом. По его словам, это дурь, а Боррель — дурной человек.