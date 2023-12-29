Москва, 29 декабря, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Красную площадь в новогоднюю ночь закроют для посещений, сообщили 29 декабря в пресс-службе управления МВД по Москве.

Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

«ГУ МВД России по городу Москве информирует о том, что с 18 часов 31 декабря до 8 часов 1 января 2024 года Красная площадь закрыта для посещения», — сообщили в ведомстве.

ГУМ-каток будет работать в соответствии со своим расписанием.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о бесплатной работе общественного транспорта в новогоднюю ночь. Транспорт будет бесплатным с восьми вечера 31 декабря до шести утра 1 января. Также ночью будет работать метро, МЦК и МЦД (до трёх часов ночи).

По словам представителя центра «Фобос» Евгения Тишковца, новогодняя ночь в Москве будет холодной — до минус 14 градусов. Похолодает ночью, ожидается снег.