Москва, 29 декабря, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Неизвестный злоумышленник похитил 227 тысяч рублей с банковской карты ВТБ умершего участника СВО, сообщил источник ИА Регнум.

Известия/Павел Бедняков

Как рассказал собеседник агентства, в Омске в полицию обратился сын российского бойца Марата А., который сообщил, что, пока его отец лежал с ранением в госпитале им. Бурденко, с его кары были сняты 227 тысяч рублей.

Как выяснилось, мужчина был контрактником и в сентябре попал в госпиталь, где вскоре, не приходя в сознание, скончался. При этом его банковская карта не блокировалась, что позволило мошенникам воспользоваться ситуацией.

При этом буквально на следующий день пришли оповещения о том, что с карты бойца в одном из банкоматов ВТБ сняты средства. В банке при этом объяснили случившееся тем, что в личном кабинете мужчины был изменён пин-код карты, что и позволило обналичить средства.

При просмотре кадров с камер видеонаблюдения правоохранители установили, что неизвестный мужчина, спрятав лицо, несколько раз снимал деньги с карты погибшего. Более того, выяснилось, что Марат А. стал не единственной жертвой мошенника. Подозреваемый сумел обналичить средства с карт ещё нескольких бойцов СВО.

В настоящее время ведётся поиск злоумышленника.

Примечательно, что это не первый подобный случай мошенничества в отношении участников СВО.

Так, в ноябре ИА Регнум рассказывало о ситуации, когда с карты ВТБ российского военного Андрея Мозгового мошенники похитили 1,2 млн рублей. Произошло это также, когда мужчина находился в госпитале им. Бурденко с ранением, где вскоре и умер.

Как рассказала ИА Регнум сестра погибшего, у родственников возникли проблемы с блокировкой карты. Они обратились в банк и попросили либо снять деньги, либо заблокировать карту, чтобы не допустить возможных мошеннических действий. Однако в ВТБ им не предложили обратиться в контакт-центр, не попросили написать письменное обращение. Более того, по словам сестры, ей и её родственнику нагрубили, отметив, что умирающему «надо было подумать, прежде чем пошёл воевать», и оформить заранее доверенность в банк.

Позднее ВТБ всё же принёс извинения семье и пообещал урегулировать денежный вопрос.