Москва, 29 декабря, 2023, 16:33 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про подводные и уставшие ёлки, новогодние ограбления и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Фигура Снегурочки днём и ночью

Центральный федеральный округ

В подмосковном Одинцово заметили Деда Мороза — закладчика. По словам очевидцев, мужчина в костюме Деда Мороза ходил по улице, время от времени что-то доставал из мешка, прятал по сугробам и затем фотографировал «закладку», передает «Москва 2023» Наверняка это были «подарки», которые не одобряет российское законодательство.

В Орле возмутились вандалом, якобы испортившим бюсты четырех героев: они посинели словно от краски. Горожане громко требовали полицейского расследования. Но оно не понадобилось. В изменении цвета бюстов оказалась виновата высокая влажность воздуха из-за резкого потепления. Из-за влажности и произошло окисление металла, пишет «Орлиный взор» А такого «вандала» не накажешь.

На Советской площади Ярославля устроили центральный областной каток. Всё было хорошо, пока катающиеся не прислушались к музыкальному репертуару. Он оказался вполне странным. Слух конькобежцев услаждали песни Шнура и шансон в блатном исполнении, рассказал «Ярослав Мудрый» Теперь их заменили на более уместные.

Северо-Западный федеральный округ

Еще не пришёл Новый год, а новогодние ограбления уже начались. По словам 1703, в Санкт-Петербурге ограбили Деда Мороза и Снегурочку: актеры пришли поздравить ребенка, оставили вещи на лестничной клетке рядом с квартирой — и кто-то их украл. Снегурочка лишилась дублёнки, сумки, смартфона, планшета, наушников и серебряного кольца, а Дед Мороз — куртки, рюкзака и 10 тысяч рублей. Актёры, будьте внимательнее!

«Ночной губернатор» анонсирует экзотическую новость: в будущем году в Петербурге пройдёт чемпионат России по мас-рестлингу. Это национальная якутская борьба, при которой сидячие соперники должны перетянуть палку. Необычные для средних широт состязания можно будет посмотреть весной.

В Ленинградской области пара с младенцем на руках заблудилась в лесу, куда отправилась в поисках новогодней ёлки. СЗФОшная рассказывает, что семья отошла всего на двести метров в лес от Мурманского шоссе, но обратную дорогу найти не смогла.

Приволжский федеральный округ

С каждым годом всё больше новогодних елок устанавливают на дне водоемов. Вот и в Татарстане, в озере Изумрудное, дайверы поставили ёлочку. Об этом пишет канал «Еду в Татарстан» Чтобы посмотреть на подводную елочку, придётся нырнуть на глубину трёх метров.

Жителей Саратова, рассказывает «Страновед», напугали двое детей в костюмах собак, которые плясали на улице на четвереньках. Продвинутые горожане решили, что дети выступают с квадробикой: имитируют движения животных, бегая и прыгая на четырёх конечностях.

Еще одно новогоднее ограбление произошло в Самаре. Двое злоумышленников похитили на базаре четыре ёлки, ударив по лицу продавца. «Зачем мужчинам понадобилось столько хвойных деревьев, не уточняется. Но не исключено, что до семи ближайших лет им придётся отмечать Новый год в колонии: возбуждено уголовное дело о грабеже», — пишет «Как в Волгу глядели».

«Ульяновский патриот» узнал, что нетрезвые пассажиры хотели угнать самолет, летевший из Москвы в Ульяновск. «Захватчики» были пьяны и бурно, громко обсуждали свои планы. До реализации, к счастью, не дошло. В аэропорту мечтателей встретила полиция. Им грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.

Южный федеральный округ

Жительница Краснодара после того, как из квартиры съехал жилец, решила её освятить, зажгла свечки, они упали, начался пожар. Пришлось вызывать спасателей. Зато теперь, иронизирует «Краснодар. Телетайп» квартира без нечисти, можно снова сдавать.

В Ростовской области задержали первых нарушителей запрета на фейерверки. Подвыпившие граждане купили салюты и, не отходя далеко от магазина, стали их запускать, хотя в магазине видели листок с запретом. «Ростов-на-кону» узнал, что задержанным грозит штраф до 2500 рублей или до 15 суток лишения свободы.

Северо-Кавказский федеральный округ

На главной площади Карачаевска елка не дождалась Нового года и «прилегла отдохнуть». «Ветер утомил», — пишет Mash Gor. 26-метровое дерево стояло три недели, но не выдержало сильных порывов ветра.

Уральский федеральный округ

«В Нижневартовске кто-то, похоже, очень долго ждал автобус», — удивляется «Ханты, деньги, нефтевышки» На скамейке на остановке были рассажены слепленные из снега почти сто маленьких медвежат и зайчиков.

А в Тюменской области выстроили гигантского, почти семиметрового снежного Деда Мороза. Снежные глыбы для этого носили почти все жители села Кизак, а вырезал фигуру местный мастер, пишет «Столица деревень».

Сибирский федеральный округ

В Кемерове установили рекорд по самому массовому хороводу Снегурочек в стране. «Кузнецкое кайло» сообщает, что в хороводе кружилась 1071 Снегурочка, причем самой старшей была 101-летняя ветеран труда. Результат будет внесён в книгу «Рекорды России».

В Иркутске воришки срубили две ёлочки в Комсомольском парке. Насладиться ими не получится: деревья обработаны специальным раствором и в тепле сильно воняют. По словам Babr Mash, воришкам предложили сдаться добровольно. Им грозит штраф.

Дальневосточный федеральный округ

В якутском селе Майя пришлось объяснять, что у слепленной из снега Снегурочки не специально получилось лицо Бориса Ельцина. «SD Новости Якутии» пишет, что якутские мастера не собирались придавать Снегурочке такое портретное сходство. Получилось нечаянно.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 5 января.