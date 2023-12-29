* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 29 декабря, 2023, 16:32 — ИА Регнум. ФСБ внесла в список террористических организаций сообщество «Айдар» (ранее было признано экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ). Об этого говорится на сайте ведомства.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Решение вынес Южный окружной военный суд.

Террористическое сообщество «Айдар» стало 49-й организацией, внесённой в единый федеральный список.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года Южный окружной военный суд рассмотрел массовое уголовное дело в отношении 18 участников «Айдара». По версии прокураторы, участники подразделения совершали на территориях ДНР действия, направленные на насильственный захват власти и изменение конституционного строя.