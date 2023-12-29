Москва, 29 декабря, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Нет никаких юридических оснований для того, чтобы лишать Филиппа Киркорова, а также других именитых артистов, посетивших «голую» вечеринку телеведущей Анастасии Ивлеевой, званий народных и заслуженных артистов России. Более того, звёзды могут подать иски к СМИ в свою защиту. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал управляющий партнёр Коллегии медиаюристов Фёдор Кравченко.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Филипп Киркоров

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв допустил лишение Филиппа Киркорова звания народного артиста из-за посещения скандальной вечеринки блогера и телеведущей Насти Ивлеевой. По мнению Соловьёва, непристойное поведение исполнителя в повседневной жизни является значимым правовым основанием для лишения звания, поскольку он нарушил профессиональную этику и моральные нормы. Хотя позднее Минкультуры и отметило, что пока не собирается идти на такие меры.

Медиаюрист Кравченко также не нашёл достаточных правовых оснований для такого решения. На скандальной вечеринке были и другие исполнители с подобными званиями, например, заслуженный артсит Дима Билан. Но ему также, как Киркорову, не может грозить лишение почётных регалий.

«Нет оснований говорить, что они нарушили какую-то норму права. Информационная кампания, которая сейчас идёт в публичном пространстве, не даёт оснований обсуждать возможность лишения Киркорова звания народного артиста. Как и в отношении других участников», — отметил Кравченко.

По его мнению, немаловажную роль играют и публичные извинения знаменитостей, участвовавших в вечеринке. Уже сейчас многие из них, в том числе и Филипп Киркоров, записали видеообращения, в которых сожалели о посещении мероприятия и извинялись за это. По словам Кравченко, если бы участие в этой вечеринке было бы правонарушением, публичное признание вины и раскаяние звёзд, могло бы рассматриваться как обстоятельство, смягчающее их ответственность.

26 декабря Филипп Киркоров после посещения скандальной вечеринки опубликовал видео с извинениями. При этом 27 декабря стало известно, что артиста вырежут из новогодних телепередач, из шоу «Маски» и «Голубого огонька». Помимо этого, интернет-провайдер 26 декабря заблокировал официальный сайт артиста.

«Голая» вечеринка состоялась 20 декабря. Так как дресс-код предполагал минимальное количество одежды, появившиеся после мероприятия кадры полуголых веселящихся «звёзд» в период пока страна проводит СВО, вызвали острую негативную оценку общественности. После этого Ивлеева извинилась, заявила, что осознала свою ответственность за произошедшее. Гостями мероприятия, в частности, стали Киркоров, Лолита, Джиган, Билан, Ксения Собчак и другие.

«Мутабор» впоследствии временно закрыли после проверок, а Хамовнический суд принял иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей по факту нравственного ущерба россиянам.