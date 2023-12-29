Москва, 29 декабря, 2023, 16:08 — ИА Регнум. В Москве поступило сообщение о том, что Останкинская телебашня «заминирована». Об этом 29 декабря сообщили в оперативных службах.

«Поступило сообщение с угрозой взрыва Останкинской телебашни, здание будет проверено», ― сказал источник в беседе с ТАСС.

Предварительно, эвакуировать сотрудников и посетителей башни не будут.

Как сообщало ИА Регнум, это не первый случай, когда в здании телебашни ищут бомбу. 5 июля неизвестный сообщил о том, что Останкинская телебашня в Москве «заминирована». Эвакуацию сотрудников не проводили.

Аналогичное сообщение об угрозе взрыва поступило 13 июля.

26 июня в экстренные службы поступило анонимное сообщение о «минировании» аппаратно-студийного комплекса телецентра Останкино по улице Академика Королева, 12. Взрывных устройств специалисты не обнаружили.