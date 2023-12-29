Энергодар, Запорожская область, 29 декабря, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко совместно с сенатором Дмитрием Рогозиным провели на Запорожской АЭС совещание по вопросам её развития в 2024 году. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба станции.

Александр Полегенько/ТАСС

«Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук рассказал, что следующий год для станции — юбилейный и станция настроена работать в полную силу», — говорится в сообщении.

Кириенко и Рогозин осмотрели первый открытый в Энергодаре центр «Мои документы», самый близкий МФЦ к линии боевого соприкосновения. Кириенко оценил его словом «достойно». После этого он побывал в боксёрской школе им. Манзули, на стадионе на базе городской школы, в православном храме и встретился со школьниками и студентами в новом молодёжном центре.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные обеспечили безопасную ротацию членов миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС. Как заявили в Минобороны России, они ввели 12-часовой режим прекращения огня для обеспечения безопасности, сапёры обследовали территорию на предмет неразорвавшихся боеприпасов, затем обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их переезд на станцию.

Позднее, 13 декабря, стало известно, что российские военные, обороняющие берег Каховского водохранилища возле Запорожской АЭС, практически каждую неделю пресекают попытки проникновения украинских диверсантов. Как рассказал командир российской антидиверсионной группы, задачей подразделения является обеспечение безопасности станции от прорыва противника со стороны контролируемого Киевом Никополя.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 22 декабря заявил, что украинские боевики не смогут нанести ЗАЭС такой ущерб, который вызовет экологическую катастрофу, так как атомные реакторы станции работают стабильно. По его словам, имеющееся в распоряжении ВСУ оружие не способно вызвать коллапс или катастрофу, украинские военные не могут нанести достаточный для радиоактивного заражения ущерб.