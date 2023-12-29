Москва, 29 декабря, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Лётчик-космонавт, Герой России Михаил Тюрин стал жертвой мошенников. Об этом 29 декабря сообщил источник ИА Регнум.

Роман Соколов/РИА Новости Лётчик-космонавт, Герой России Михаил Тюрин

Собеседник агентства рассказал, что 63-летнему космонавту с 15 по 20 декабря звонил неизвестный мужчина. Он представился полицейским и уговорил Тюрина оформить кредит. Кроме того, он вынудил космонавта несколько раз снять средства со своего накопительного счета и перевести на «безопасный».

Тюрин выполнил все указания, но, лишившись денег, понял, что его обманули. Ущерб превысил 10 млн рублей. Космонавт обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря мошенники обманули жительницу Москвы на 400 тысяч рублей, убедив её в том, что деньги с её счёта уходят прямиком командиру украинского террористического подразделения РДК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денису Капустину (внесён в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму), организовавшему в марте теракт под Брянском.

В Москве мошенники под видом правоохранителей обманули мать актёра сериала «Интерны» Дмитрия Файнштейна. Злоумышленники обвинили 74-летнюю Наталью в том, что она переводила деньги ВСУ, поэтому ей необходимо сотрудничать с ними, чтобы избежать уголовного наказания. Женщина перевела деньги на указанные счета. Материальный ущерб составил 80 000 рублей.

23 ноября мошенники обманули дирижёра Большого театра Алексея Богорада, выманив у него более 1 млн рублей. Мужчина решил стать инвестором и заключил договор с фондом Universe Capital Management. Компания обещала приумножить его капитал игрой на бирже. Однако в итоге он потерял крупную сумму. К делу подключилась полиция.