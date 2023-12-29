Киев, 29 декабря, 2023, 15:54 — ИА Регнум. По итогам длительного противостояния сторон украинского конфликта, Украина обречена на поражение, заявил 29 декабря телеканал CNN. По мнению его авторов, у страны останутся средства для выживания, но не для победы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Год назад полный решимости Владимир Зеленский приехал прямо с поля битвы, чтобы выступить перед Конгрессом США и встретиться с президентом США Джо Байденом. Его чествовали как героя. Год спустя перспективы выглядят гораздо мрачнее», — говорится в статье.

Кроме того, как отмечается в тексте, России удалось выдержать санкции и перестроить свою экономику, что не оставляет Украине никаких шансов.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах заявил, что Соединённые Штаты никогда не стремились обеспечить Украине победу в конфликте с Россией, а скоро Вашингтон заставит Киев начать мирные переговоры с Москвой. По его словам, Вашингтон принудит Киев к этому перед президентскими выборами в США, кроме того, Украина уже проиграла с дипломатической точки зрения, так как её партнёры имеют множество претензий к киевскому режиму.

После этого телеканал CNBC озвучил мнение, что переговоры по урегулированию украинского кризиса неизбежны в случае прекращения поддержки Киева Западом. В материале об украинском конфликте отмечается, что активные боевые действия в зоне СВО истощили военные ресурсы западных стран, что привело к уменьшению их политических аппетитов.

Журналист Зоран Метер 27 декабря отметил, что Байден напомнил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что поставки оружия и финансовая помощь не будут продолжаться бесконечно. По мнению репортёра, в этом заявлении заметно отклонение американского лидера от прежнего курса поддержки Украины, так как раньше, говоря об этом, он обещал помогать столько, сколько потребуется.