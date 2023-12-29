Белгород, 29 декабря, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Российские силы ПВО сбили над Белгородской областью три украинские ракеты HARM американского производства, сообщили 29 декабря в пресс-службе Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Попытку террористической атаки ВСУ осуществили в три часа дня.

«Дежурными средствами ПВО три украинские ракеты HARM производства США уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале о том, что в районе Белгорода российские силы ПВО сбили воздушную цель. Он уточнил, что какой-либо информации о пострадавших нет.

Минобороны 21 декабря сообщило, что средства ПВО сбили украинскую ракету над акваторией Азовского моря в районе 15:00 мск.