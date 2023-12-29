Москва, 29 декабря, 2023, 15:21 — ИА Регнум. В Москве украинец соблазнил москвичку и похитил у её дочери коллекцию автографов знаменитостей, среди которых была подпись бывшего вокалиста группы Black Sabbath Ронни Джеймса Дио. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

Andy Shaw/www. imago-images.de/Global Look Press Бывший вокалист группы Black Sabbath Ронни Джеймс Дио

В начале декабря в полицию обратилась 36-летняя Юлия. Женщина попросила помочь ей вернуть свои вещи, которые украл ухажёр её 55-летней матери. Юля рассказала, что уже несколько месяцев безуспешно пытается получить обратно очень ценные для себя вещи: золотые украшения и коллекцию автографов своих кумиров, главной жемчужиной которой была подпись уже умершего Ронни Джеймса Дио (Ronnie James Dio) — бывшего вокалиста группы Black Sabbath и лидера собственного проекта Dio.

Женщина уверена, что виной всему новый мужчина её матери Александр, который приехал с Украины и поселился у неё дома. После этого у Юлии сначала стали пропадать вещи, а потом ей и вовсе пришлось съехать из квартиры, в которой она жила.

«По заявлению 36-летней москвички, она просит помочь её вернуть принадлежащие ей золотые украшения, автографы известных артистов и 335 000 рублей, которые остались в квартире, где живёт её мать с новым мужем», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению женщины полиция проводит проверку. Ронни Джеймс Дио родился 10 июля 1942 года. Он был известен как вокалист групп Rainbow, Black Sabbath, лидер собственного проекта Dio и участник группы Heaven and Hell. Ронни Джеймс Дио внёс огромный вклад в развитие рок-музыки, именно он ввёл в моду жест пальцами «коза». По воспоминаниям артиста, его показала ему бабушка в качестве оберега от злых духов. Журнал Classic Rock определил Дио на 6 место в рейтинге лучших вокалистов рок-музыки и наградил его премией Classic Rock Awards в номинации Metal Guru, а журнал Rolling Stone поместил его в список лучших певцов всех времён. Он ушёл из жизни в мае 2010 года в возрасте 67 лет.