Москва, 29 декабря, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Актёр Вениамин Смехов считает, что в России благоприятная обстановка для страха. Об этом он заявил в опубликованном 28 декабря интервью Катерине Гордеевой (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Александр Демьянчук/ТАСС Актёр Вениамин Смехов

Он рассказал, что некая женщина, узнав о его планах дать интервью, предостерегла актёра от встречи с иноагентом. Смехов посчитал это признаком трусости.

«Если есть желание трусить, у нас все двери открыты. У нас страна ужасно гостеприимна для страха. Хотите бояться — вступайте в наши ряды», — сказал актёр, известный по роли Атоса в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра».

Смехов в мае 2022 года в Тель-Авиве участвовал с бежавшими в Израиль иностранными агентами в фестивале «Слово Ново», организаторы которого заявили, что заработанные на мероприятии деньги направят на помощь Украине. Актёр отказался отвечать на вопрос журналиста «Известий», когда собирается вернуться в Россию, но при этом бурно отреагировал на присутствие российского журналиста.

Организатор мероприятия Марат Гельман (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) заявил, что на фестивале не могло быть тех, кто поддерживает специальную военную операцию на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, спикер Госдумы Вячеслав Володин 10 октября заявил, что россиянам, уехавшим из страны и говорившим в её адрес оскорбления, не стоит возвращаться в Россию. Глава парламента подчеркнул, что России не нужны те, кто поддержал киевский режим.