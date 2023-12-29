Якутск, 29 декабря, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Российский певец Александр Васильев, известный как Alex Khan, трагически погиб в возрасте 27-летний. Молодого мужчину зарезали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

Его тело с колото-резаным ранением в области грудной клетки обнаружили в квартире жилого дома на улице Петра Алексеева в Якутске. Следователи произвели осмотр места происшествия. По факту насильственной смерти певца возбудили уголовное дело об убийстве.

По данным источника SakhaDay, знакомого с ходом расследования, подозреваемого установили ― это отец друга убитого.

«После убийства подозреваемый покончил с собой», ― добавил собеседник издания.

Пока неизвестно, что стало причиной такого поступка.

Друг Васильева в среде представителей музыкальной индустрии и кинематографа Якутии рассказал изданию, что несколько дней назад видел Александра, он был весёлый, работал. Новость о его убийстве шокировала, признался он.

Одной из последних работ Alex Khan стал совместный трек с популярным в Якутии певцом Эрхааном.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в музыкальной студии в Татарстане нашли тело 33-летнего певца Динара Рахматуллина. Официальная причина смерти артиста неизвестна. В семье певца решили её не разглашать. Динар наиболее известен по хиту «Мама», который несколько месяцев возглавлял первые строчки музыкальных хит-парадов.