Москва, 29 декабря, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Тарас Скворцов назначен старшим вице-президентом Сбербанка. Он возглавляет блок «Финансы» Сбербанка, которым руководит с 2022 года, ранее — в должности вице-президента, директора департамента финансов.

Сбер Тарас Скворцов

После окончания Ярославского госуниверситета в 2005 году Скворцов начал работать экономистом в планово-экономическом управлении Северного банка Сбербанка. В 2013 году он перешел на работу в центральный офис Сбербанка. С 2015 года Скворцов возглавил управление планирования департамента финансов, а с 2021 года — департамент финансов Сбера.

Под руководством Тараса Скворцова была усовершенствована система повышения эффективности бизнеса и взят курс на цифровизацию финансовых продуктов. В частности, Скворцов способствовал перестройке и оптимизации процесса бизнес-планирования годовых и стратегических циклов Сбера, построению и применению инструментов управления бизнесом с фокусом на клиента. Кроме того, он внес существенный вклад в развитие системы риск-менеджмента в части управления структурой баланса, процентными и валютными рисками.

В 2022 году Сбер стал первым среди крупнейших банков, который вернулся к регулярному раскрытию финансовой отчетности. Финансовая прозрачность и налаженное активное взаимодействие с инвесторами оказали важное влияние на стоимость акций банка, которые с начала 2023 года выросли почти в два раза. По данным Мосбиржи, бумаги Сбера являются самыми популярными у частных инвесторов.

Для оперативного управления бизнесом и прогнозирования динамики макроэкономических показателей Сбер перешел к использованию онлайн-отчетности и аналитических моделей на основе искусственного интеллекта. Также команда блока «Финансы» вывела на внешний рынок два собственных IT-продукта — платформу процессной аналитики Sber Process Mining и решение для визуализации данных «Навигатор», активно развивала аналитический портал СберИндекс.