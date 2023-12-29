Пекин, 29 декабря, 2023, 15:07 — ИА Регнум. В Китае предположили, что в скором времени по используемому Киевом западному вооружению российские военные начнут наносить мощные удары новой гаубицей 2С35 «Коалиция-СВ». В издании Sohu её назвали «двуствольным монстром».

Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Самая мощная артиллерийская битва вот-вот начнётся! Российская армия использует самую мощную самоходную гаубицу. Ожидается, что размещение этой пушки ещё больше укрепит боевые возможности российской артиллерии! Сможет ли двуствольный монстр вступить в бой?» — написали журналисты.

Они предположили, что скоро развернётся полномасштабный артиллерийский бой между различными САУ: с одной стороны, американскими самоходными гаубицами М109, французскими CAESAR, РСЗО HIMARS и новейшими российскими артиллерийскими средствами — с другой.

Китайские репортёры назвали новую гаубицу «Коалиция-СВ» самой совершенной артиллерийской системой в российской армии, добавив, что она имеет более автоматизированную систему управления огнём и более высокую скорострельность — до 16 выстрелов в минуту. Её оснастили лучшими оборонительными возможностями в сравнении с другими артустановками, используемыми на Украине.

Как сообщало 27 декабря ИА Регнум, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о скором появлении в зоне специальной военной операции (СВО) новейшей российской гаубицы «Коалиция». По его данным, она нужна для обеспечения существенного преимущества над гаубицами НАТО по дальности.