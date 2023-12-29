Баку, 29 декабря, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Баку с начала специальной военной операции на Украине передал Киеву гуманитарную помощь на общую сумму $34 млн, сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана на официальном сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Гуманитарная помощь, а также помощь в целях восстановления и реконструкции, предоставленная Украине Азербайджанской Республикой, составила 57 млн манатов (около $34 млн), половина из которых предоставлена в текущем году», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, украинский военкор Роман Бочкала в начале декабря случайно раскрыл, что Азербайджан помогает Украине производить снаряды. Он опубликовал фотографию из производственного цеха со снарядами, в кадр которой попал стенд азербайджанской группы компаний Palladium, на сайте которой «Укроборонпром» называют партнёром.

Прошлой зимой Азербайджан поставлял на Украину трансформаторы и генераторы. В МИД России в декабре 2022 года заявили, что такая позиция Баку вызывает недоумение. В министерстве также отметили, что эти поставки изменят ситуацию и не соответствуют тому, чтобы их называть гуманитарной помощью.