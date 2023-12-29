Москва, 29 декабря, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Нарушение профессиональной этики и моральных норм не могут стать причиной для лишения звания народного артиста певца Филиппа Киркорова. В Министерстве культуры России 29 декабря, ссылаясь на пункт 9 положения о госнаградах, заверили, что их можно лишить только вступившим в законную силу обвинительным приговором суда за тяжкое или особо тяжкое преступление.

Известия/Александр Казаков Филипп Киркоров

Ранее о возможности инициировать процедуру лишения Киркорова высокого звания заявлял заслуженный юрист России, учёный-правовед Иван Соловьёв. Он высказал уверенность, что с появлением запрета на пропаганду ЛГБТ (общественное движение, признанное в РФ экстремистской организацией), появились значимые правовые основания для того, чтобы поставить вопрос о возможности подготовки представления о лишении Киркорова почетного звания.

С соответствующей петицией в Минкультуры обратились активисты и общественные деятели после в скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря.

Юрист напомнил, что лишение звания может инициировать орган государственной власти, который представил гражданина к награде. Это возможно в случае, если докажут нарушение народным артистом профессиональной этики, моральных норм и если нравственные качества или поступки обладателя звания народного артиста сочтут несоответствующими высоким стандартам, предъявляемым к этой государственной награде. Эксперт отметил, что звание «Народный артист России» присваивают не за хороший вокад, а за то, как личность и творчество артиста откликаются в душе людей.

На это же обстоятельство указали авторы петиции к президенту страны Владимиру Путину.

«Народный артист» — это не просто звание, это должно быть образом жизни человека награжденного высоким почётным званием. Однако Филипп Бедросович Киркоров, словно «выпадает» из реальности…», — говорится в обращении, под которым подписались более 70 тысяч человек.

Как уже сообщало ИА Регнум, скандальная вечеринка, состоявшаяся 20 декабря в столичном клубе «Мутабор», вызвала негативные реакции в обществе после того, как такие звёзды отечественного шоу-бизнеса, как Киркоров, Лолита, Джиган, Билан, Ксения Собчак, Ольга Орлова, появились в откровенных нарядах. От организаторов и участников действа последовали публичные извинения, а от медийных организаций — отмена запланированных мероприятий и съемок. В частности, Киркоров заявил, что заглянул на мероприятие только на пять минут и покинул его, когда понял, что там происходит.

«В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашёл не в ту дверь», — сказал он.

Певец подчеркнул, что как артист он существует только в России, любит Родину, является патриотом и не пытается усидеть на двух стульях. Общественность не слишком поверила. К примеру, военный волонтёр ЖИВОВZ подчеркнул, что военные не собираются принимать извинения артиста.

«Филипп, мы твои извинения не принимаем! Возьми миллиард рублей и пожертвуй на фронт!» — сказал волонтёр в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

28 декабря риск лишения звания сподвиг Киркорова обратиться в юридическую компанию Semenov & Pevzne. Сообщалось, что артист провёл около часа в офисе фирмы, после чего вышел на улицу с недовольным и опечаленным лицом.

Позднее на странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ) Киркоров представил анонс запланированного на 1 января мероприятия под названием «Зимнее SHOW». При этом мероприятие с участием Лолиты Милявской, Лады Дэнс, Дмитрия Маликова, Димы Билана и других, заявлено как «пижама пати».