Москва, 29 декабря, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича признали виновным в превышении полномочий, нанёсшем ущерб в размере 320 млн рублей, и приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом стало известно 29 декабря.

Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС Бывший заместитель главы МЧС РФ Андрей Гурович во время оглашения приговора в Мосгорсуде

«Назначить Гуровичу наказание в виде пяти лет лишения свободы», — прозвучало в зале суда.

По причине закрытого формата рассмотрения суд огласил лишь резолютивную часть приговора. МЧС в процессе отказалось от своих исковых требований, после чего суд снял арест с его имущества. На данный момент приговор ещё не вступил в силу, защита намерена его обжаловать.

Как сообщало ИА Регнум, в 2020 году Гурович предоставил из федерального бюджета более 969 млн рублей на строительство в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом. Лечебницу возвели без учёта климатических условий региона, поэтому вскоре демонтировали. Гурович контролировал расходование выделенных средств, но не принял никаких эффективных мер по их использованию, что причинило региональному бюджету ущерб свыше 320 млн рублей.

Свою вину Гурович не признал. В мае 2022 года его освободили от должности замглавы МЧС, а через два месяца следствие потребовало его ареста. В пресс-службе Басманного суда Москвы заявили о поступлении материалов по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.