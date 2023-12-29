Киев, 29 декабря, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Опрос общественного мнения Киевского международного института социологии (КМИС) на Украине выявил рост пессимистичных настроений среди жителей относительно будущего страны через 10 лет в четыре раза — с 5 до 19%. Респонденты выразили мнение, что через десятилетие Украина будет «с разрушенной экономикой и большим оттоком людей».

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации социологов, количество пессимистично настроенных украинцев на западе варьируется в пределах 16–19%, на востоке их доля достигает 25%.

Наибольший пессимизм наблюдается среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет: 26% респондентов из этой категории.

Социологический опрос проводили с 29 ноября по 9 декабря посредством телефонных интервью. В них участвовал 1031 респондент старше 18 лет, проживающий на территории Украины. Погрешность не превышала 3,4%.

Как сообщало 4 декабря ИА Регнум, 44% опрошенных жителей Украины выразили мнение, что нужно искать компромиссное решение на переговорах с Россией, привлекая другие страны. Ещё один процент призвал согласиться с требованиями России, по даннымо соцопроса группы «Рейтинг».

Прежде, в августе 2021 года, 76% украинцев назвали себя в той или иной степени счастливыми людьми. Соцопрос проводил Украинский институт будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group.

Тогда 39% опрошенных заявили, что однозначно могут назвать себя счастливыми, а 37% — что скорее чувствуют себя счастливыми людьми. При этом 11% украинцев сказали, что скорее не могут назвать себя счастливыми, 8% опрошенных однозначно чувствуют себя несчастливыми, ещё 5% — затруднились с ответом.