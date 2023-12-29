Москва, 29 декабря, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Массированный ракетный удар по украинским военным объектам 29 декабря мог преследовать сразу несколько целей, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Павел Львов/РИА Новости

Ранее спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат заявил о беспрецедентной ночной авиаатаке российских войск.

«Это действительно ответ на удар по нашему большому десантному кораблю в Феодосии. Плюс к этому Зеленский выступил с крайне провокационным и некомпетентным заявлением. Он почему-то решил, что может поучать наших лётчиков. Он призвал их не летать над территорией Украины, так как там такая мощная ПВО. И потом будет ещё мощнее. И ВКС России показали, чего стоят слова Зеленского и украинская ПВО», — сказал Кнутов.

Он подчеркнул, что в ударе ВС России применялся, как всегда, комплексный подход: когда летят «Герани», ракеты, предназначенные к утилизации, и высокоточные крылатые ракеты, способные поражать любые цели.

«И поэтому мы, как правило, уничтожаем намеченные нами объекты на Украине. Это сигнал Зеленскому — задуматься о том, что его ждёт, если подобного рода удары будут наноситься достаточно часто и по мощности превзойдут сегодняшние. Это месседж Зеленскому, чтобы он одумался и начал менять своё отношению к перспективам своей страны», — подытожил Кнутов.

При этом военный эксперт Алексей Леонков отметил, что удары российские военные наносят после того, как соберут достаточно развединформации.

«Это не связано с недавними ударами ВСУ по Феодосии или с какими-то иными событиями. Дело в том, что удары по объектам противника наносятся в определённом алгоритме. Когда мы собираем достаточную информацию об этих объектах, тогда и планируются операции такого рода», — сказал Леонков.

По его мнению, такой массированный удар объясняется тем, что Украина находится в критическом положении, вызванном ситуацией с выделением киевскому режиму очередных пакетов военной помощи. И поэтому военное командование ВСУ старается максимально сберечь то, что у него осталось.

«А так как мы отслеживаем эту ситуацию, то всегда смотрим, как и что перемещает противник, находим объекты и наносим по удары. Такой массированный удар должен повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения, где на многих участках отмечается отсутствие применения противником некоторых видов боеприпасов», — сказал Леонков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Игната, в российской атаке были задействованы беспилотники, а тактическая авиация применяла крылатые ракеты.

В свою очередь, командующий украинскими Воздушными силами Николай Олещук заявил, что Вооружённые силы России в ночь на 25 ноября выпустили по Украине рекордное количество беспилотников.

Минобороны РФ заявило, что в период с 23 по 29 декабря были нанесены 50 групповых ударов по военным объектам Украины и скоплению ВСУ и наёмников. Даже наносился один массированный удар высокоточным оружием, все цели поражены.

Утром в пятницу украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске, Львове и ряде других городов.