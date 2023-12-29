Москва, 29 декабря, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин согласился с предложением генерального директора компании «Аэрофлот» Сергея Александровского продлить на следующий год действие «плоских» тарифов, сообщили 29 декабря в пресс-службе Кремля.

Известия/Сергей Лантюхов

На встрече с президентом в Кремле глава «Аэрофлота» доложил Путину о результатах деятельности компании в 2023 году.

Александровский напомнил, что программу «плоских» тарифов «Аэрофлот» начал в 2015 году. Программа пользуется популярностью. Она исключает любое динамическое ценообразование. По этой программе всего перевезли более 17 млн человек.

«Так и сделаем», — сказал Путин в ответ на просьбу главы «Аэрофлота» поддержать «плоские» тарифы на 2024 год.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3856293" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Встреча с главой компании «Аэрофлот»

Как сообщало ИА Регнум, Путин на «Итогах года» 14 декабря заявил, что «Аэрофлот» продлит на весь следующий год действие программы «плоских» тарифов для перелётов на Дальний Восток.

«Плоские» тарифы — это тарифы с фиксированной ценой на авиабилеты, действующей в течение всего года. Цена в рамках такого тарифа не зависит от даты покупки и от сезона.