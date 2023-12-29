Москва, 29 декабря, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не захотел раскрыть журналистам свои планы на Новый год.

Известия/ Павел Волков Дмитрий Песков

«Это моё личное дело, оно никого не касается», — заявил на брифинге 29 декабря представитель Кремля.

Песков также поздравил журналистов с наступающим Новым годом и поблагодарил за сотрудничество и работу в уходящем году. Пресс-секретарь пожелал всем всего самого доброго и хорошего.

Как сообщало ИА Регнум, журналист и автор программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин рассказал 17 декабря, что Путин собирается встретить Новый год в кругу близких и с бокалом шампанского. Глава государства заявил журналисту, что после того, как прозвучит новогоднее обращение, будет бокал шампанского с близкими и разговор на бытовые темы.

Песков 23 декабря также заявил, что Путин может сделать небольшой перерыв во время новогодних праздников, но никогда не использует зимние каникулы полностью. Представитель Кремля добавил, что президенту лишь частично удастся отдохнуть в праздники.