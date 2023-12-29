Вашингтон, 29 декабря, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Руководившего почти 17 лет Университетом Висконсина в Ла-Кроссе Джо Гоу уволили после съёмки порно с женой на OnlyFans, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

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«Мы узнали о конкретных действиях Гоу, которые нанесли университету значительный репутационный ущерб. Его действия были отвратительны», — сказал канцлер всех университетов Висконсина Джей Ротман.

Решение об увольнении 63-летнего ректора принял попечительский совет кампуса Университета Висконсина. На закрытом заседании 27 декабря совет единогласно проголосовал за увольнение ректора. Проректор вуза Бетси Морган возьмёт на себя обязанности после увольнения Гоу.

Джо Гоу не стал отрицать съёмки порнографических роликов с женой. Однако отметил, что никогда в них не упоминал университет или свою должность. Он добавил, что увольнение нарушает его право на свободу слова. При этом Гоу подчеркнул, что речь идёт о связи по обоюдному согласию, а попечительский совет, по мнению бывшего ректора, отреагировал слишком остро.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря стало известно, что помощник сенатора США снял гей-порно в зале заседаний Сената.

Позднее в тот же день активистка Лаура Лумер раскрыла личность одного из участников ролика. Она сообщила, что на видео себя снимал демократ, сотрудник штаба сенатора Бена Кардина — Эйдан Маезе-Черопски. Он не стал это отрицать.

На следующий день, 17 декабря, стало известно, что Черопски уволили.