Москва, 29 декабря, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Тема доверенных лиц кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина не касается его администрации, заявил на брифинге 29 декабря его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, почему на этот раз их количество превысило несколько сотен.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Там есть Александра Суворова, моя коллега, прошу вас обращаться к ней. Это касается избирательного процесса и не касается работы администрации президента», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова днём ранее заявила, что общее число его доверенных лиц на предстоящих выборах может составить до 600 человек. По её словам, подготовка документов продолжается.

По состоянию на 28 декабря было известно о регистрации 346 доверенных лиц. Как заявила секретарь ЦИК Наталья Бударина, 20 декабря зарегистрировали группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина, после этого 26 декабря в ЦИК поступили документы для регистрации его доверенных лиц. Одним из доверенных лиц стал певец SHAMAN (Ярослав Дронов).