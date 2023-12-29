Москва, 29 декабря, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Уровень поддержки президента Владимира Путина действительно высокий, заявил на брифинге 29 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя результаты опросов «ФОМнибус» и ВЦИОМ.

«Действительно уровень поддержки Путина высокий, в текущем году стал максимально высоким зачёт консолидации общества», — заявил представитель Кремля.

По данным соцопроса «ФОМнибус», президенту доверяют 79% граждан. При этом 80% опрошенных ответили, что глава государства хорошо работает на своём посту. Исследование проводилось 22–24 декабря среди 1500 респондентов в 53 российских субъектах.

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