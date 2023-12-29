Буэнос-Айрес, 29 декабря, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Аргентина уведомила Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о первом за последние 27 лет случае заражения человека западным лошадиным энцефалитом (ЗЛЭ/WEE), также выявив 1182 случая инфицирования лошадей. О вспышке заболевания сообщила ВОЗ.

Известия/Дмитрий Коротаев

«В Аргентине с 25 ноября по 27 декабря 2023 года всего выявлено 1182 вспышки болезни WEE у лошадей в 12 провинциях страны: Буэнос-Айрес, Санта-Фе, Кордова, Энтре-Риос, Корриентес, Чако, Ла-Пампа, Рио-Негро, Формоза, Сантьяго-дель-Эстеро, Сан-Луис и Сальта», — уточнили во всемирной организации.

Уточняется, что прежде заболевания аргентинцев лошадиным энцефалитом фиксировали в 1982 — 1983 и 1996 годах. В этот раз заразился сельский рабочий, проживавший в районе выявления лошадей с положительным результатом теста на ЗЛЭ. Среди симптомов заболевания — головокружение и головная боль, миалгия, дезориентация и внезапная лихорадка. 24 ноября его госпитализировали и подключили к ИВЛ, организовали 12-дневную интенсивную терапию.

Лошадиный энцефалит относится к редким заболеваниям, передающимся комарами. Также вирус может распространяться посредством миграции инфицированных птиц или перемещения заражённых людей и животных. К группе риска относятся живущие, работающие или участвующие в мероприятиях на открытом воздухе люди «в эндемичных районах или в местах активных вспышек заболеваний среди животных».

Как сообщало 7 декабря ИА Регнум, Роспотребнадзор предупредил, что риски биобезопасности сохраняются и постепенно эволюционируют на фоне смещения границ природных очагов инфекционных заболеваний.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что специалисты фиксируют смещение границ природных очагов инфекций и расширение ареала переносчиков опасных заболеваний, пояснив, что, помимо прочего, это связано с изменением климата.