Екатеринбург, 29 декабря, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Областной суд Екатеринбурга отказался выносить приговор бывшему вице-мэру Виктору Контееву на заседании 29 ноября. Бывшего чиновника обвиняют в организации покушения на убийство и в вымогательстве.

Павел Лисицын/РИА Новости Бывший вице-мэр Виктор Контеев

«Заседание отложено на 24 января до 14:00 (12:00 мск) в связи с тем, что требуется формирование нового судебного состава», — процитировал местный портал «Е1» представителя суда.

Он рассказал, что двое из трёх судей взяли самоотвод в день, когда Контееву должны были вынести приговор. Судьи объяснили своё решение тем, что в 2020 году принимали участие в рассмотрении уголовного дела против соучастников Контеева.

Комментируя решение суда, адвокат Сергей Колосовский назвал его неожиданным. Обвинения против своего подзащитного он назвал «абсолютно придуманными».

Контеева подозревают в том, что он в марте 2009 — мае 2010 года вместе с организованной им преступной группой вымогал у предпринимателя из Екатеринбурга 25% доли в уставном капитале компании. По версии следствия, предпринимателя попытались убить, потому что он отказался делиться.

Покушение не удалось. Кроме того, группировка пыталась переписать на себя половину уставного капитала компании в размере девяти с половиной миллионов рублей. Ещё год группировка занималась легализацией этой «сделки».

Контеева по этому эпизоду в июле 2023 года приговорили к 13 годам колонии (или три года путем сложения с предыдущим приговором). Поскольку он подал апелляцию, приговор в законную силу не вступил.

Предыдущий приговор Контееву вынесли в июне 2014 года, признав его виновным в получении взятки, убийстве, вымогательстве, незаконном обороте оружия и похищении человека. Бывшего вице-мэра приговорили к 18 годам колонии строгого режима и штрафу 500 тыс. рублей.