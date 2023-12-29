Москва, 29 декабря, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Отсрочку от частичной мобилизации в России получили 834 224 человека. Об этом стало известно 29 декабря из сводки статистических данных Минобороны России «Армия в цифрах — 2023».

Известия/Александр Полегенько

«Почти треть (30,7%) получивших отсрочку от мобилизации — IT-специалисты, их число составляет 256,1 тыс.», — сообщается в тексте документа.

Помимо специалистов в информационной области от призыва в рамках частичной мобилизации также освободили банковских сотрудников, работников сферы энергетики, сельского хозяйства и СМИ. Данные Минобороны привело РБК.

Как сообщало ИА Регнум, средний возраст российских мобилизованных составил 35 лет. Согласно тем же материалам Минобороны, в общей массе это были мужчины с постоянным местом работы, служившие в армии. Более половины из них оказались женаты, 56,3% имели детей, 0,3% — троих и более.

Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября 2022 года. Призывали служивших в армии, имеющих воинские специальности и соответствующий опыт. Через месяц Минобороны объявило о завершении мобилизационных мероприятий подготовка и вручение повесток прекратились.

Во время прямой линии 14 декабря президент Владимир Путин заявил, что новую волну мобилизации в России не планируют из-за отсутствия необходимости. Глава государства подчеркнул, что самостоятельно приняли решение служить и пришли в пункты отбора около 486 тыс. добровольцев и поток не сокращается.